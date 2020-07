Grands Reportages du 11 juillet 2020 - Quand je serai grand je serai véto

Un reportage de Elodie Bonnes et David CorreImages : Franck Carimalo, Stéphane Corréa, Sylvain Grolleau et Guillaume DevynckSon : Franck FliesMontage : Gilles PedoussautProduction : Pallas TV En France, quatre écoles seulement forment les futurs vétérinaires. A Toulouse, les 700 étudiants apprennent leur futur métier grâce à cinq cliniques qui reçoivent des animaux malades et leurs propriétaires. Chat heurté par une voiture, chouette à l'aile cassée, cheval de course avec une entorse ou brebis enrhumées, les étudiants de l'Ecole Vétérinaire de Toulouse soignent jour après jour des milliers d'animaux. Près de 20 000 chiens et chats viennent chaque année en consultation. A l'école, les étudiants réalisent leur rêve d'enfance, mais ils découvrent aussi les côtés difficiles du métier : les horaires à rallonge, les échecs et parfois le décès de leur patient. Pendant un an, nous avons suivi quatre étudiants vétérinaires... Les uns débutent, les autres sont en fin de cursus et vont faire leurs premiers pas dans la vie active…