Grands Reportages du 11 octobre 2020 - Au coeur de la justice des mineurs

Un film d’Olivier de Vellis et Jean-François Coulomb des ArtsImages : Stéphane Rampillon, Pierre-Antoine Auger, Yulia Vasilyeva, Adèle Prugnaud, Raphaël De Vellis, Cécilia Brès et Maximin CostaMontage : Anthony Journo, Colin Guillemant et Bassel Al HamwiSTP Productions Les tribunaux des enfants sont des lieux uniques dans lesquels se jouent bien souvent l’avenir des mineurs. Dans la Somme, 3300 enfants font face à la justice chaque année. Exceptionnellement, le juge, mais aussi le procureur, les avocats spécialisés et les éducateurs… tous nous ont ouvert leurs portes pendant plusieurs semaines… pour mieux faire comprendre leur combat quotidien.