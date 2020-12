Grands Reportages du 12 décembre 2020 - Un jour, je serai Chef

Reportage : Constance de GuernonImages : Vincent Barral, Gary Grabli et Nathalie GrosMontage : Eric Paget Production : Capa presseLa cuisine n’a jamais suscité autant de vocations. Avec l’essor des grandes émissions de télé-réalité, les passionnés de cuisine osent se lancer, tout plaquer, pour tenter de réaliser leur rêve : devenir chef. Les vocations et les reconversions sont de plus en plus nombreuses; il n’est pas rare aujourd’hui de croiser dans les cuisines un ancien banquier, un consultant reconverti sur le tard ou de purs néophytes. Une équipe de Grands reportages a suivi les premiers pas d’hommes et des femmes qui plaquent tout pour se lancer dans la restauration… Un pari risqué et plein d’embûches.