Grands Reportages du 12 février 2022 - Ces Français amoureux de Venise

Images : Florent Hayet et Pierre TaillezC’est une petite ville et pourtant l’une des plus visitées du monde. Un musée à ciel ouvert où se pressent 29 millions de visiteurs, chaque année. Malgré cette affluence, Venise reste l’une des villes les plus secrètes. L’immense majorité des touristes n’y fait qu’un passage éclair et seuls de rares initiés en connaissent les mystères. Pendant plusieurs mois nous avons suivi des Français tombés sous le charme de la Sérénissime, et qui ont décidé d’y poser leurs valises. Ils nous ont emmené à la découverte des secrets de Venise.