Grands Reportages du 12 février 2023 - MOF : des talents sans frontières

M.O.F…trois lettres qui font rêver des milliers d’artisans et d’entrepreneurs. Mais pour avoir l’honneur d’être un des meilleurs ouvriers de France et la chance d’arborer le col « bleu-blanc-rouge » sur sa tenue, il faut remporter l’un des concours les plus prestigieux et les plus exigeants. Depuis 1929, près de 1500 hommes et femmes se sont vus attribuer ce titre…dans plus de 200 catégories. Mais être MOF c’est aussi une quête permanente pour rester à la hauteur de sa réputation. En France comme à l’étranger, nous avons suivi des MOF qui plusieurs années après la remise de leur diplôme continuent de se lancer dans des paris fous.