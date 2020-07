Grands Reportages du 12 juillet 2020 - Nous les femmes de militaires

Un reportage de Candy Deubel et Philippe-Michel ThibaultRéalisé par Marie-Claire-Javoy et Nicolas FauvelImages : Nicolas Fauvel, Renan Hellec, Maxime Jouan, Romain Fiorucci-Lutaud, Laura Rochette, Thierry Plazer, Nicolas Godtschalk et Cyrille Hautesserres Montage : Laurence Guzzo, Marc Salmon et Stéphane Leguay Viva Productions L'Armée les appelle "la base arrière". Ces milliers de femmes de l'ombre, qui restent à la maison, assurent le quotidien et l'éducation des enfants pendant que leurs maris sont en Opérations Extérieures.Fiancées, conjointes, épouses de soldats, elles sont le pilier de ces familles atypiques, gèrent les bouleversements des départs, des retours, le poids de l'absence sur les enfants, sur leur vie de couple, les déménagements à répétition, et doivent souvent mettre leur carrière de côté.Pendant près d'un an, nous avons suivi certaines d'entre elles dont le mari passe une grande partie de l'année loin du foyer. Immersion dans les vies hors norme et trop souvent cachées des "femmes de militaires".