Grands Reportages du 12 septembre 2021 - Le défi des entreprises centenaires

Un reportage de Marion FiatImages : Thierry Chartier Montage : Richard PoissonProduction : INTERNEPChaque année, des milliers d’entreprises ferment leurs portes. Victimes d’une concurrence exacerbée, d’Internet ou d’une évolution des habitudes de consommations. Pourtant, un peu partout en France, existent encore quelques entreprises centenaires, qui résistent contre vents et marées, s’adaptent, voire se développent encore. Ces artisans cultivent un savoir-faire ancestral transmis comme un trésor par les générations précédentes. Les entreprises centenaires sont souvent faites d’aventures humaines exceptionnelles, elles ont survécu aux guerres, aux pillages, aux révolutions et aux crises économiques, et perdurent aujourd’hui grâce à un travail acharné. Que l’on s’attarde dans le laboratoire d’une pâtisserie ou dans une usine de dentelle, que l’on assiste à la création d’un bijou de haute joaillerie ou d’un manège, nous avons suivi ces fabricants d’art qui font rayonner l’image de la France dans le monde entier…