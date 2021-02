Grands Reportages du 13 février 2021 - Changement de propriétaires Episode 2

Une maison, c'est bien plus que des pierres, des fenêtres et des portes. Nos maisons sont les témoins de nos vies. Elles abritent nos souvenirs, nos secrets, nos rêves. Elles renferment toutes des histoires exceptionnelles, intimes et singulières. Alors quand vient le moment de vendre ou d'acheter, c'est plus qu'un bien immobilier qui change de mains. A chaque fois, c'est une aventure avec ses espoirs et ses épreuves. Chaque année en France, environ un million de transactions immobilières sont signées. Pour ceux qui partent, c'est un peu d'eux-mêmes qu'ils laissent derrière eux. Pour ceux qui achètent, c'est la promesse d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ. Hériter, déménager, s'endetter, rénover, tout quitter… Classiques, insolites, résidences principales ou secondaires, pendant plusieurs mois nous avons suivi des acheteurs et des vendeurs au moment où ils vont se lancer dans un projet immobilier. Nous allons vous ouvrir les portes de ces maisons, dont le destin s'apprête à basculer. Une série inédite en quatre épisodes. Vous ne regarderez plus du même œil les panneaux "à vendre", "vendu" ou "changement de propriétaires".