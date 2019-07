Grands Reportages du 13 juillet 2019 - Je quitte la France - 2ème partie

Un reportage de Stéphane FerracciMontage : Lucas Ianni et Nathalie KarouniGood News Media C’est un document exceptionnel, le fruit de deux années de travail. Les Français sont de plus en plus nombreux à quitter l’Hexagone. En dix ans, le nombre d'expatriés a bondi de 35%. Aujourd’hui, 2,4 millions de Français vivent hors de nos frontières ! Les équipes de Grands reportages ont accompagné des Français qui ont décidé de partir vivre aux quatre coins du monde. Deux années, depuis leurs derniers jours en France jusqu'au premier bilan de leur expatriation. Que cherchent ces Français ? Comment s'adapter dans un nouveau pays où les traditions, les coutumes sont très différentes des nôtres ? Quels problèmes ont-ils rencontré ? Et surtout, deux ans après leur départ, ont-ils réussi leur pari ?Dans la première partie, les Français préparent leur départ puis découvrent leur pays d’adoption. Dans la seconde partie, nous les retrouvons un an et demi plus tard et leurs situations ont bien évoluées.