Grands Reportages du 13 juin 2020 - Il était une fois : leurs plus grandes "Affaires"

Un film de Sébastien GirodonImages : Sébastien Girodon et Nicolas BeauchampMontage : Alexandre Amaral et Delphine CharrueauProduction : Tony Comiti Productions C’est un numéro exceptionnel que propose Grands reportages. Des "grands flics", légendes de la police judiciaire ou simples flics au parcours exceptionnel nous racontent l’affaire qui a bouleversé leur vie, l’enquête qui a marqué un tournant dans leur carrière. Celle qui hante encore aujourd’hui leur esprit et continue à agiter leurs nuits. Par une narration originale, Grands reportages propose une autre façon de raconter les grandes affaires policières, les enquêtes criminelles de haut vol.