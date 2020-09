Grands Reportages du 13 septembre 2020 - Un été pas comme les autres... sur la Côte d'Azur

Un reportage de Laura Spinosi et Corinne LangloisImages : François Gagnant et Cédric Fouré Montage : Lucie Derail et Frédéric FournierAgence de presse : Tony Comiti ProductionsL’été 2020 restera pour beaucoup un été particulier, celui des vacances de l’après confinement. Durant tout l’été, les Français ont tenté de retrouver une vie normale. Mais le virus est toujours présent. Les équipes de Grands reportages ont suivi les vacances de quatre familles en Bretagne, en Alsace, au Pays Basque et aujourd’hui sur la Côte d’azur où en l’absence de touristes étrangers, les professionnels craignaient un scénario noir. Originaire du Nord, la famille Lhernoult va tout faire pour passer un bel été, malgré les contraintes liées à l’épidémie et quelques surprises de dernières minutes.