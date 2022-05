Grands Reportages du 14 mai 2022 - Immobilier : gare aux arnaques

Un reportage de Michel GuetienneImages : Tony Casabianca, Olivier Azpitarte et François Gagnant Montage : Franck NosalProduction : Elephant L’immobilier, une passion française… Mais aussi, un marché truffé de pièges ! Fausses annonces, vices cachés, locataires indélicats… Chaque année, des dizaines de milliers de familles sont victimes d’une arnaque immobilière. Entre procédures judiciaires sans fin et lourds travaux de remise en état, c’est alors un parcours du combattant qui commence. Durant plusieurs mois, une équipe de Reportages découverte a suivi le combat de quatre familles pour obtenir justice et tenter de retrouver une vie normale. Une enquête qui donne aussi des clés pour éviter de tomber dans certains pièges…