Grands Reportages du 14 mai 2023 - De la French Connection à aujourd’hui : 50 ans de lutte contre le trafic de drogue à Marseille - Episode 1

Depuis plus de cinquante ans, Marseille est considérée comme la "capitale" française de la drogue. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des parrains, corses ou italiens, y ont développé le narcotrafic en créant la célèbre "French connection". De nos jours encore, la cité phocéenne est gangrénée par le commerce de stupéfiants avec environ 130 points de deal recensés dans la ville. Pendant près d’un an, une équipe de "Grands reportages" a enquêté sur les raisons, les causes et les effets de ces trafics. Dans ce premier épisode, grâce aux témoignages inédits d’anciennes figures du grand banditisme marseillais mais aussi d’anciens "flics" et magistrats, nous revenons sur l’histoire de la drogue à Marseille. Comment le milieu a-t-il évolué, passant des voyous à l'ancienne aux caïds des cités ? Les règles de ce jeu mortel ont-elles changé ? Et comment la répression s'est-elle adaptée ?