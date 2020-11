Grands Reportages du 14 novembre 2020 - Les collectionneurs d'exception

Un reportage de Jean-Michel VennemaniImages et son : Jean-Michel VennemaniMontage : Eric Paget / 5 bis production Panneaux routiers, jouets ou plantes, les collectionneurs ont tous en commun le même grain de folie : rien ne les arrête. Il y a les collectionneurs jaloux qui aiment trouver ce que les autres n’ont pas et les collectionneurs accumulateurs qui en veulent toujours plus. Ils sont tous animés par la recherche d’une pièce, plus rare ou plus belle que les autres. Pour l'avoir, ils sont prêts à traverser le monde, arpenter les braderies, les champs, ou les rivières. Ils partageront avec nous la passion qui les anime et leurs moments de grâce quand, enfin, ils trouvent le Saint Graal.