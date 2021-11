Grands Reportages du 14 novembre 2021 - En piste à l’aéroport de Nice

Un reportage de Jérôme LevyImage : Frederic Miara, Raphael Licandro, Jérémie Vincent Montage : Laurent Godefroy, Vincent TardifProduction : TF1 ProductionsC’est le deuxième aéroport d’Europe pour sa partie « aviation privée », le troisième de France en fréquentation… Avec cette impression particulière d’atterrir sur la mer. Entre montagnes et Méditerranée, l’aéroport de Nice est aussi le seul situé aux portes d’un centre-ville en France. Pour la toute première fois, l’aéroport a ouvert ses portes à des caméras. Dans le terminal d’aviation d’affaire, se croisent les avions privés des milliardaires, stars et chefs d’état. Sur les pistes, dans la tour de contrôle et dans le cœur du terminal, nous avons suivi ses coulisses mouvementées et vécu au rythme du rush de l’été, des intempéries de l’hiver et de l’effervescence du Festival de Cannes ! Embarquement immédiat pour une immersion exceptionnelle dans cet aéroport hors du commun.