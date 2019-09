Grands Reportages du 14 septembre 2019 - Premiers pas à l'école

Un reportage de Marie-Alix Brucker et Auriane BaudinImages : Florent Hayet et Guillaume BirotMontage : Virginie Letendre et Vincent GirardCapa Le vieux cartable élimé, la trousse pleine de trésors, le pot de colle au parfum si particulier, le voisin de classe que l'on n'ose approcher et qui deviendra le meilleur copain... Un vent de nostalgie souffle parfois quand il s'agit de nous remémorer nos souvenirs de rentrée scolaire. Mais toutes les rentrées ont-elles la même saveur ? Pas à pas, deux enfants, Arthur et Elisa, et deux jeunes professeurs, Jimmy et Solène, font leur entrée dans la "cour des grands".