Grands Reportages du 15 août 2021 - Nouveau métier, nouvelle vie

Un reportage de Julie GoronImage : Marine Dejean de la bâtie, Arnaud Morel, Lucas RobinMontage : Virginie Bernard, Alexa Gordon-GentilProduction : Durite ProductionsAujourd'hui, 7 travailleurs sur 10 disent vouloir changer de métier. Conditions de travail qui évoluent, métiers qui se déshumanisent, ou tout simplement envie d’être à son compte, de vivre de sa passion ou de se sentir utile... Les motivations sont multiples. Mais quitter un salaire confortable, bousculer sa vie de famille et reprendre le chemin de l'école, en découragent plus d'un. Pendant un an, nous avons suivi 5 courageux qui ont osé franchir le pas.