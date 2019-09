Grands Reportages du 15 septembre 2019 - Dans les coulisses des hôtels de légende

Un reportage de Lily EclimontImages : Julien Bresson, Sara Bracq et Florent HayetMontage : Gaël HubertProduction : CAPA Finie l'époque où les hotels étaient de simples endroits pour dormir, offrant un lit et un petit déjeuner ! Avec la forte concurrence imposée par les site internet comme Airbnb ou Tripadvisor, le secteur de l'hôtellerie traditionnelle a été totalement bouleversé ces dernières années ! Les hôteliers du monde entier doivent aujourd'hui rivaliser d'imagination pour fidéliser des clients de plus en plus difficiles à surprendre. Parmi eux, quelques-uns arrivent à se détacher du lot et font partie des plus beaux hôtels du monde. Pendant plusieurs semaines, une équipe de Grands reportages a suivi le quotidien d'hôtels hors du commun. Dans le bush au fin fond du Kenya, sur une île paradisiaque de Malaisie ou tout simplement posé sur un rocher devant la mer à Cassis, les hôteliers se battent tous les jours pour que leur établissement reste à la hauteur de sa réputation…