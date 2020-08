Grands Reportages du 16 août 2020 - "Une justice" pas comme les autres

Un reportage de Yaël Goujon et Eric LemassonImages : Yaël Goujon et Valentin dit HardyMontage : Anne MartyLes productions du moment Querelles de voisinage, loyers impayés, nuisances sonores… Les conciliateurs de justice sont sur tous les fronts. Ils sont des milliers en France à tout faire pour tenter de régler à l’amiable les litiges du quotidien et éviter que les affaires n’aboutissent devant les tribunaux. Les conciliateurs bataillent au jour le jour en faveur du "vivre ensemble", mais les missions ne sont jamais simples. Elles nécessitent une bonne dose de tact, de diplomatie et, surtout, de psychologie. Dans la région de Narbonne, une équipe de Grands reportages a suivi pendant plusieurs semaines Jean-Philippe Gaillard et ses collègues : Philippe, Christine et Annie.