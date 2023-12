Grands Reportages du 16 décembre 2023 - Débrouilles et système D - Episode 3

Depuis maintenant trois ans, l’inflation impacte durement tous les Français. Les produits alimentaires ont bondi de 16% et tous les postes de budget ont augmenté. Electricité, gaz, bois… Et même si la hausse des prix semble ralentir depuis peu, elle a pris les Français de court et elle affecte leur moral : 83% d’entre eux se déclarent inquiets des conséquences de l’inflation sur leur foyer. Mais certains ne se laissent pas décourager et vont tout faire pour inverser la tendance. Astuces et système D sont les maîtres mots de ces as de débrouille, qui n’ont qu’un objectif : éviter à tout prix les fins de mois difficiles.