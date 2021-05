Grands Reportages du 16 mai 2021 - Partis sans laisser d'adresse

Un reportage de Morgane CourgeonImages : Antonin Marcel, Solene Oeino, François Gagnant Montage : Florian Seguin - Tony Comiti Productions« Il est parti chercher un paquet de cigarettes. Et il n’est jamais revenu ». On imagine que ces histoires n’arrivent que dans les films. Pourtant en France, chaque année, plus de 40 000 personnes, dont 18 000 adultes, disparaissent sans laisser d’adresse. Si la plupart sont rapidement retrouvés, quelques milliers restent évaporés dans la nature. Disparitions inquiétantes ou volontaires, les questions pour ceux qui restent sont les mêmes : Pourquoi ? Que s’est-il passé ? Disparus depuis quelques mois, plusieurs années ou toute une vie, nous avons suivi leurs proches dans leurs quêtes, faites d’espoir, de déceptions mais aussi parfois de retrouvailles.