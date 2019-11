Grands Reportages du 16 novembre 2019 - Sur la trace des faussaires

C’est un trafic dont le butin se compte en milliards d’Euros et qui n’épargne personne : des grandes fortunes et des musées les plus prestigieux jusqu’aux amateurs d’aquarelles ou de grands crus, les faussaires trompent tout le monde ! De récents scandales ont ainsi éclaboussé le Château de Versailles et les plus grandes ventes aux enchères de vins rares, mais aussi plusieurs petits musées régionaux… Face à ces escrocs qui s’attaquent aux joyaux de notre patrimoine et à notre héritage culturel, d’étonnants détectives mènent l’enquête : les "chasseurs de faussaires"… Nous les avons suivis dans leur traque et leur quête de la vérité.