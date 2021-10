Grands Reportages du 16 octobre 2021 - J'habite un monument

Un reportage de Amal MogaizelImages : Stéphane Bion, Cédric Fouré, Emeric Nicolas et?Philippe PichonMontage : Benjamin AmbardProduction : Sunset Presse Vivre dans un bâtiment historique ou simplement dans un lieu insolite, de plus en plus de Français y pensent. Châteaux, phares, églises, moulins, anciennes postes, anciennes gares SNCF… Habiter leur patrimoine donne aux Français le sentiment de se retrouver, de revenir à leurs racines, de donner un sens aux choses.?Pendant plusieurs mois, nous avons?suivi?ces passionnés qui consacrent tout le temps et parfois leurs économies pour redonner vie à des monuments historiques.