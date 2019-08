Grands Reportages du 17 août 2019 - Mes vacances en camping-car

Les camping-cars sont vraiment de drôle de véhicules. Camping-cars, fourgons aménagés, caravanes sillonnent les routes de France et du monde, « qu’on aille à Rome à Sète, que l’on soit deux trois quatre cinq six ou sept », comme le chantait si bien Charles Trenet dans sa fameuse chanson Nationale 7. En France, on en compte au moins 430 000 en circulation.Qu'ils soient novices ou expérimentés les camping-caristes que nous avons suivis ont choisi ce mode de vacances pour pouvoir partir sans souci d’hébergement ni contrainte horaire, être libres de se poser où bon leur semble.