Grands Reportages du 17 octobre 2020 - La Diagonale du Vide : la France des oubliés

Un reportage de Anouk Burel et Dominique LenglartImages : François Gagnant, Henri Marquis, Yoann Peillex, Jean-Charles Guichard, Clément Alline et Emmanuelle CharretMontage : Stéphane PijeatProduction : Elephant et Cie Concept de géographe, la «diagonale du vide» est une bande de territoire qui s’étire des Ardennes aux Pyrénées, appelée aussi la «diagonale des faibles densités». C’est la France des villes moyennes et des petits villages victimes de l’exode rural. Moins de transports, moins de services publics, moins d’emplois, c’est une France en souffrance mais qui se bat au quotidien, souvent sans faire de bruit. Pendant six mois, nous sommes partis en voyage dans cette «France des oubliés», en empruntant des TER, des cars, des bus, du Nord Est au Sud-Ouest, d’une destination à l’autre et nous avons découvert des Français qui se battent et trouvent des solutions parfois étonnantes.