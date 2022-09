Grands Reportages du 17 septembre 2022 - Les trains du bout du monde

Choisir le train pour voyager à l’étranger, c’est la promesse d’une aventure dépaysante, la découverte d’une autre culture et d’un autre rythme… lent et hypnotisant. Le temps est suspendu au défilé des paysages et aux rencontres entre les wagons. Nous avons suivi des Français dans leurs périples ferroviaires. Qu’ils soient luxueux comme le Transcantabrico en Espagne, plus rustiques comme le Train du désert en Mauritanie ou encore folklorique comme le CMST Express, le train de 39h qui traverse l’Inde ; laissez-vous embarquer dans des aventures exotiques, drôles et parfois même spectaculaires.