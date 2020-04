Grands Reportages du 18 avril 2020 - Monoï, l'huile aux trésors

Huile à bronzer en France… En Polynésie, le Monoï est utilisé depuis des siècles dans la vie de tous les jours et considéré comme une seconde peau. Fleurs de tiaré, vanille précieuse aux senteurs envoûtantes… De la production et la cueillette avec Olivier et Yves à la protection et la découverte du Monoï avec Eric, voyage sur une île dont le Monoï est l’or blond et l’emblème.