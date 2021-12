Grands Reportages du 18 décembre 2021 - Mes ancêtres du bout du monde

Un reportage de Lyane SilvestreImages : Cédric Corre, Neal Mc Ennis et Richard Montrobert Montage : Rodolphe Zagoury TF1 ProductionCertaines histoires commencent dans les livres... d'autres s’écrivent au sein de sa propre famille. Des histoires d’hommes et de femmes, qui parfois, prennent racine à des milliers de kilomètres. Pour en retrouver la trace, il faut remonter le temps... Entre 1810 et 1939, plus d'un million de Français ont émigré vers l’Amérique en quête d'un avenir meilleur. Aujourd’hui, 200 ans après leurs aïeux, des descendants de ces diasporas françaises s’apprêtent à faire le même voyage dans le sens inverse.