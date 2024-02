Grands Reportages du 18 février 2024 - Drôles de bestioles

Un reportage de Frédéric Arranz Images : Herbert Ribeiro Montage : Benjamin Ambard KM Productions Ils sont quelques-uns en France à avoir fait un choix particulier : vivre au quotidien avec un animal sauvage comme un tigre, un ours ou même un alligator. Pour le plaisir, pour travailler ou pour transmettre leur passion, Brigitte, Damien, Frédéric et Philippe vivent une relation étonnante avec des animaux aussi attirants que dangereux. Une équipe de «Grands Reportages» a suivi pendant plusieurs mois ces curieux Français. Ils nous font découvrir leurs animaux sous un autre angle et en profitent pour balayer pas mal de préjugés.