Grands Reportages du 18 janvier 2020 - Les enquêtes étonnantes de la répression des fraudes

Un reportage de Stéphane SANCHEZ et Timothée DEREIXImages : Timothée DereixMontage : Antoine Laviolle Et Nathalie KhawamProduction : Elephant Adventure Démantèlement d’un réseau de vendeurs à la sauvette aux abords du stade Vélodrome, boulangerie totalement insalubres, restaurants aux produits périmés, aire de jeux dangereuse pour les enfants, publicité trompeuse chez des concessionnaires automobiles, tromperies sur les marchés de Provence… Pendant plusieurs mois, à Marseille, Vannes ou sur la Côte d’Azur, une équipe de Grands reportages a eu l’autorisation exceptionnelle de suivre les enquêtes des inspecteurs de la répression des fraudes. Et les affaires ne manquent pas. Pour protéger la population, les enquêteurs sont sur tous les fronts.