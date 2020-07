Grands Reportages du 18 juillet 2020 - Délits au volant, audience au tournant

Un reportage d’Emmanuel CharlotImages : Romain HamdaneMontage : Alexandre Basso Tony Comiti Productions Au tribunal, il y a les multirécidivistes, ceux qui ne sont même plus surpris d’être là, et puis il y a les autres. Les conducteurs «ordinaires» qui un jour commettent une faute d’inattention. Les délits routiers concernent plus de 30% des condamnations prononcées en France. Leur nombre ne cesse d’augmenter depuis cinq ans. Vitesse excessive, conduite sous l’emprise de l’alcool, ou simple refus de priorité... Aucune affaire ne ressemble à une autre. Alors pour juger, les magistrats tiennent compte de la personnalité et de l’attitude des accusés. Mais juges et procureurs doivent avant tout appliquer la loi. Quelle est la juste peine ? Exceptionnellement, le tribunal de grande instance d’Evreux, dans l’Eure, a accepté qu’une équipe de Grands reportages suive, sans restriction, le quotidien des magistrats. Des audiences pleinières aux comparutions immédiates en passant par les aménagements de peines… Là où des hommes jugent d’autres hommes.