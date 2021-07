Grands Reportages du 18 juillet 2021 - Croisière XXL

Un reportage de Laura Chemouny et Tâm MelaccaImages : Cédric Corre, Mathias Denizo, David Geoffrion, Michel Tardy Montage : Yoann PortigliattiTF1 Production 60’Chaque année, plus de 500 000 Français choisissent de voyager au fil de l’eau alors, pour les attirer, les armateurs ont la folie des grandeurs. Piscines, spa, salle de sport, restaurants à thème, tout est fait pour séduire les croisiéristes. Le temps d’une croisière nos équipes ont embarqué sur un de ces géants des mers : 306 mètres de long, 60 mètres de haut, et près de 5000 passagers à bord, le Diadema est un village de vacances flottant. Toutes les semaines, ce bateau de croisière sillonne la Méditerranée de Barcelone à Rome, en passant par la Sardaigne. Plongée dans les coulisses d’une croisière hors normes.