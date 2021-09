Grands Reportages du 18 septembre 2021 - A la découverte de la France avec Jean-Pierre Pernaut : les Hauts de France

Un reportage de Cathelyne Hémery et Delphine KluzekImages : Cyril Havoudjan, Florent Hayet, Charles Maumy, Joseph Haley et François ChambeMontage : Virginie LetendreProduction : Capa PresseAprès avoir quitté son costume de présentateur du 13H, Jean-Pierre Pernaut revient à ses premiers amours : le reportage de terrain, sur les thèmes les plus chers à son cœur et qui ont fait le succès de son journal pendant 30 ans : les traditions et le patrimoine de nos régions. Après avoir exploré l’Alsace il y a quelques mois, Jean-Pierre Pernaut part cette fois-ci à la découverte du Nord de la France : un voyage incontournable pour ce Picard profondément attaché à sa région d’origine et qui va lui réserver de sacrées surprises et des fous rires mémorables !