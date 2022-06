Grands Reportages du 19 juin 2022 - Avec les patrouilleurs de la mer

On connaît les gendarmes des routes, ceux des excès de vitesse et des contrôles d’alcoolémie. On connaît un peu moins les gendarmes des mers. Pourtant, ils sont plus de 1 000 sur tout le territoire. Des gendarmes qui dépendent de la Marine nationale et ont pour mission de protéger les côtes françaises contre tous genres de menaces : terroriste bien sûr, mais aussi la sécurité du pays, la circulation nautique et même la contrebande de poisson… Le temps d’un été, nous avons suivi trois équipages qui enchaînent les opérations et se retrouvent parfois dans des situations étonnantes.