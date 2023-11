Grands Reportages du 19 novembre 2023 - Sur la route à travers le monde

Ces dernières années les ventes de camping-cars ont explosé en France et dans toute l’Europe. Camping-cars mais aussi vans et autres fourgons aménagés : plus de 500 000 véhicules de loisirs circulent aujourd’hui dans l’hexagone. Envie de nature, de voyager sans contraintes, pendant un an, une équipe de "Grands Reportages" a suivi de nouveaux adeptes. Ils vont découvrir ce sentiment de liberté mais aussi de nouvelles contraintes qu’ils n’avaient pas toujours prévues.