Grands Reportages du 19 octobre 2019 - Les voyages forment la jeunesse

Un reportage de Flora Desponts, Laure Philippon et Stéphanie LebrunImages : Manon Heurtel et Camille Le PomellecMontage : Charlotte FonneProduction : Babel Press Partir l'année de ses 16 ans, dans un pays qu'on ne connaît pas, une famille que l'on n'a jamais vue, un lycée dans lequel on n'a aucun repère. Un choix courageux que font, chaque année, quelques centaines de jeunes Français. Une expérience hors du commun qui va bouleverser leur vie. L'aventure est possible grâce à des organismes créés après la deuxième guerre mondiale pour rapprocher les peuples et éviter de nouveaux conflits. Pendant un an, une équipe de Grands reportages a suivi trois jeunes Français qui ont lâché leur confort pour vivre dans un pays et une famille qu'ils ne connaissent pas. Un an loin de ses repères, une année pendant laquelle il faut tout réapprendre… avec plus ou moins de succès.