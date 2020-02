Grands Reportages du 2 février 2020 - Profession : chasseurs d'héritiers - Episode 1

Une série d'Antoine Baldassari co-réalisée par Caroline Nogueras et Camille RoperchMontage : Abel Redon, Thomas Escaich, Aymeric Guillot, Manuel OdinetProduction : KM - GTV On les appelle les "chasseurs d'héritiers". Généalogistes de profession mais détectives par nature, leur métier consiste à retrouver les héritiers inconnus de personnes décédées. Chaque dossier est une enquête à part entière qui les amène à remonter dans le temps, à explorer l'histoire familiale et à révéler souvent des secrets insoupçonnés.Durant plusieurs mois, les équipes de "Grands Reportages" les ont suivis au gré de leurs recherches. Une série de quatre épisodes dans laquelle s'entremêlent les investigations, les découvertes, les surprises et bien souvent…des rencontres incroyables. Bienvenue dans l'univers des chasseurs d'héritiers.