Grands Reportages du 20 août 2023 - Anvers, à la poursuite des diamants

Depuis le XVe siècle, la route des diamants passe par Anvers, en Belgique. Celui qu’on appelle "le quartier des diamantaires" fait à peine un kilomètre carré mais on n’y compte pas moins de 4 bourses et 2 500 sociétés spécialisées dans le diamant. Longtemps détenu par la communauté juive orthodoxe, le négoce du diamant se partage désormais avec l’Inde. De la pierre brute au joyau, nous avons suivi la route de ces diamants, grâce à des passionnés qui nous ont ouvert les portes de cet univers très secret, surprenant et parfois éloigné de l’image glamour de la pierre, symbole d’éternité et d’amour.