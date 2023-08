Grands Reportages du 20 août 2023 - L’or et l’argent de la Banque de France

C’est depuis toujours une institution très discrète, voire secrète. Tous les Français connaissent son nom, certes, mais qui sait réellement comment elle fonctionne et à quoi elle sert ? Pour la première fois, la banque centrale française ouvre ses portes en grand pour une immersion dans les coulisses et les secrets de cette maison fondée par Napoléon, il y a plus de deux cents ans. Comment fabrique-t-on des billets de banque ? Où sont stockées les réserves d’or de la France ? Comment les agents sondent-ils la santé de l’économie du pays ? A travers ce voyage dans les coulisses de la Banque de France, en Auvergne, en Île-de-France, en Vendée et jusqu’à Francfort, se dévoilent des portraits et des métiers étonnants dans des lieux tout aussi étonnants.