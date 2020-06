Grands Reportages du 20 juin 2020 - Confinement, déconfinement : la France du Covid en camping-car

Un documentaire de Guillaume BarthélémyImages : Guillaume Barthélémy et Florian LacazeMontage : Alexandre AmaralTony Comiti Productions Pendant près de deux mois, la France a vécu une situation exceptionnelle, comme mise sous cloche, ses habitants confinés chez eux. Au volant d’un camping-car, une équipe de Grands reportages est partie à la rencontre des Français. Pendant 22 jours, au fil des 4 000 kilomètres parcourus, nous avons pris le pouls d’une France rurale contrainte de bouleverser son mode de vie, de limiter ses activités, ses déplacements et de réinventer son quotidien. Nous avons filmé l’histoire de ces hommes et de ces femmes qui ont mis leur énergie et leur cœur pour continuer à vivre malgré la menace du Coronavirus.