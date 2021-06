Grands Reportages du 20 juin 2021 - Puy du Fou : les enjeux d’une réouverture

Un reportage de Martin Miski et Mickaël BeurdoucheImages : Martin Miski et Michael BeurdoucheMontage : Julien Mesquite et Benoit Becquet Production : Pallas TVFermé depuis cinq mois en raison de la crise sanitaire, le Parc du Puy du Fou s’apprête a enfin rouvrir ses portes. Une reprise qui s’annonce délicate ! Habituellement, les équipes disposent d’environ un mois pour entamer les répétitions et relancer tous les spectacles. Cette année, les quelques 500 artistes, cascadeurs, comédiens et voltigeurs équestres n’auront que dix jours pour se préparer ! Formations accélérées et répétitions intensives vont s’enchaîner sans merci, pour que tout soit prêt le 10 juin !