Grands Reportages du 20 mai 2023 - Géo Trouvetou et inventeurs de génie

Dans la tête de chaque inventeur, il y a d’abord une obsession : révolutionner notre quotidien avec de nouveaux objets. Mais entre l’idée et la réalisation, le chemin est souvent long et incertain. Il faut passer par le stress des concours, les doutes des proches et des professionnels, les tâtonnements sur les multiples prototypes, sans jamais cesser d’y croire. C’est sur ce chemin que nous avons marché pendant plusieurs mois, aux côtés de cinq inventeurs.