Grands Reportages du 20 mars 2021 - Héritiers inconnus, épisode 2

Un reportage de Camille Roperch et Noémie MayaudonImage : Charles Maumy, Mathieu Dubosc, Nicolas Bellemon, Guillaume BirotMontage : Gaël HubertProduction : CAPA PRESSE Entre secrets de famille et enjeux financiers, l’épisode deux d’Héritiers inconnus plonge dans l’univers mystérieux et souvent romanesque des généalogistes successoraux. Moitié historiens, moitié détectives, les chercheurs d’héritiers du cabinet ADD et associés mènent l’enquête pour apporter aux héritiers un legs souvent inattendu, et parfois leur révéler des secrets de famille enfouis depuis des dizaines d’années.