Grands Reportages du 20 mars 2022 - La fièvre du jeu - épisode 2

Images : Florent Hayet et Sophie PrzychodnyCasinos, courses hippiques, lotos de campagne, poker ou tirage du loto… de plus en plus de Français sont adeptes des jeux. Chaque semaine ce sont des dizaines de millions d’euros qui sont misés. Pour révéler les coulisses de ces différents milieux et décortiquer le fonctionnement de cette gigantesque industrie, une équipe de « Grands Reportages » s’est immergée dans cet étrange univers en suivant des hommes et des femmes qui ont fait du jeu un pilier de leur vie. Cette série de quatre épisodes nous plonge aux sources du plaisir, du suspense et des frissons. Cette collection nous révèle aussi la psychologie des joueurs, parieurs ou encore des addicts.