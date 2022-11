Grands Reportages du 20 novembre 2022 - Fous de chocolat

Les Français consomment près de 400 000 tonnes de chocolat par an. Pour satisfaire les papilles des gourmets, des artisans fous de chocolat partent dans une quête perpétuelle de saveurs et de textures, à la recherche du goût parfait. Portrait et histoire de trois chocolatiers, de Lille à Quito en Equateur, d’Angers à Tokyo en passant par le Pas de Calais, tour du monde gourmand du chocolat.