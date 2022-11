Grands Reportages du 20 novembre 2022 - Héritiers inconnus saison 3 - Episode 3

Entre secrets de famille et enjeux financiers, "Héritiers Inconnus" plonge dans l'univers mystérieux et souvent romanesque des généalogistes successoraux. Antoine, Clémentine, Marine, Julien ou encore Clémence sont tous des professionnels de cette généalogie très spéciale. Ils travaillent pour le cabinet ADD et associés. Lorsqu'une vie s'éteint et qu'on ignore à qui doit revenir l'héritage, c'est à eux que les notaires font appel pour trouver d'éventuels héritiers. A la fois historiens et détectives, ils mènent l'enquête pour apporter aux héritiers un legs inattendu et parfois leur révéler des secrets de famille.Cette mission délicate peut les mener aux quatre coins du monde, sur des pistes innatendues, à la découverte d'histoire parfois rocambolesques.