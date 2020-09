Grands Reportages du 20 septembre 2020 - Un été pas comme les autres... en Bretagne

Un reportage de Agathe LantéImages : Julien Nativel et Tony CasabiancaMontage : Vincent FajeauProduction : Elephant Adventures L’été 2020 restera pour beaucoup un été particulier, celui des vacances de l’après confinement. Durant tout l’été, les français ont tenté de retrouver une vie normale. Mais le virus est toujours présent. Les équipes de Grands reportages ont suivi les vacances de quatre familles, en Alsace, au Pays Basque, sur la Côte d’azur et aujourd’hui, pour ce dernier épisode, en Bretagne. Relativement épargnée par l’épidémie au printemps, la région s’est imposée comme la grande gagnante des vacances, avec une fréquentation en hausse grâce aux touristes français. Mais la destination de l’été a aussi fait la une de l’actualité avec l’apparition de nombreux clusters et la menace d’une deuxième vague. Pendant tout l’été, nous avons suivi une famille en vacances sur la Côte d’Emeraude, entre Dinard et Saint-Malo. Avec les Bréard, nous sommes allés à la rencontre de ces professionnels du tourisme et ces commerçants qui se sont battus tout l’été pour sauver leur saison et leur affaire. Chronique d’un été breton plein d’imprévus...