Grands Reportages du 21 janvier 2023 - Changement de propriétaires Saison 2 / Episode 3

Nos maisons abritent nos souvenirs, nos secrets, nos rêves. Elles renferment toutes des histoires exceptionnelles, intimes et singulières. Elles sont les témoins de nos vies. Alors quand vient le moment de vendre ou d'acheter, c'est plus qu'un bien immobilier qui change de mains. A chaque fois, c'est une aventure avec ses espoirs et ses épreuves. Chaque année en France, environ un million de transactions immobilières sont signées. Pendant plus d'un an, nous les équipes de "Grands Reportages" ont suivi ceux qui vendent et ceux qui achètent. Pour les uns, c'est une page qui se tourne, pour les autres l'espoir d'un avenir meilleur. Lors de cette série de 4 épisodes de 60 minutes, nous allons vous ouvrir les portes de ces maisons, dont le destin s'apprête à basculer.