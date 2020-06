Grands Reportages du 21 juin 2020 - Les reines et les rois de la débrouille

Un reportage de Charlotte MarieImage : Florent Hayet, Pierrick Morel, Ludovic Tourte, Julien Bresson et Jérôme MignardSon : Géraud CombelleMontage : Eric Paget / Capa C’est devenu pour beaucoup de Français un style de vie. Pour faire leurs courses, au travail ou encore en vacances, ils sont adeptes du système D, de la débrouille… pour dépenser moins. Certains y consacrent leurs journées entières. Pour d’autres c’est un passe-temps. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi quatre rois et reines du système D qui ont accepté de nous révéler leurs secrets et astuces pour «mieux vivre» et surtout «payer moins».