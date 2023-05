Grands Reportages du 21 mai 2023 - Ecole de Lausanne : des classes pour les Palaces

Synonyme d’excellence, l’école hôtelière de Lausanne, fondée en 1893, a su se tailler une réputation internationale. Elle attire, chaque année, six cents nouveaux étudiants triés sur le volet. Qu’ils soient issus de familles d’hôteliers, novices en la matière ou originaires du bout du monde, ces jeunes vont être formés durant quatre années pour diriger les plus grands palaces de la planète et pas seulement. De la réception, en passant par les cuisines ou l’intendance... Ils apprendront les codes qui régissent la vie des grands hôtels sous l’œil exigeant de leurs professeurs. Après six mois de travaux pratiques, ces jeunes premières années devront décrocher un stage dans un hôtel prestigieux en France ou à l’étranger. Pour leurs ainés, étudiants en dernière année, l’enjeu sera tout autre. Ils quitteront bientôt l’école et se lanceront dans la vie active à la recherche de leur premier emploi. Immersion dans les coulisses de la meilleure école hôtelière au monde.